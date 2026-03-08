Während Krisen wie Covid, der Finanzkrise 2008 oder dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 gab es Kursverluste von 30 und 70 Prozent auf den bekannten Aktienindizes wie dem S&P 500 Index oder dem SMI. Problematisch sind solche Kursverluste, weil es wie beim Nasdaq nach der Dotcom-Blase geschlagene 17 Jahre dauerte, bis der führende amerikanische Techindex die Verluste wieder egalisiert hatte. Das gilt auch für den SMI, der zwischen 2000 und 2010 auf eine annualisierte Gesamtrendite von mickrigen 1,4 Prozent pro Jahr kam - ohne Dividenden wäre das Ergebnis sogar negativ ausgefallen.