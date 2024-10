Insgesamt seien Investorinnen und Investoren in den letzten Tagen aber wieder klar vorsichtiger geworden, deshalb sei wohl auch die Erholung heute etwas lahm ausgefallen, meinte ein Händler. Insgesamt bewegen sich die Aktienmärkte weiterhin im Spannungsfeld zwischen Zinssorgen mit Blick auf die USA und Zinshoffnungen für Europa. Die näher rückende Wahl in den USA sorgt zudem für zusätzliche Verunsicherung. Ob es unter diesen Umständen noch zu einem grösseren Jahresend-Rally komme, werde sich dann zeigen müssen, so der Händler.