Bei der Inflation zeichnete sich ​eine leichte ​Entspannung ab. Der auf die Konsumgewohnheiten ⁠der Verbraucher zugeschnittene PCE-Index stieg im Januar zum Vorjahresmonat ​nur noch um 2,8 ⁠Prozent nach 2,9 Prozent im Dezember. «Die Inflation ist nach wie vor hoch und ‌hartnäckig, und mit der Möglichkeit, dass die Energiepreise in die Pipeline kommen, wird die Fed wahrscheinlich für längere Zeit in der Warteschleife ‌bleiben», sagte Peter Cardillo, Ökonom bei Spartan Capital Securities. Händler ​rechnen mittlerweile nur noch mit einer statt zwei Zinssenkungen der Federal Reserve in diesem Jahr.