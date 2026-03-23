08:05

Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 1,8 Prozent tiefer auf 12'105 Punkten indiziert. 16 von 20 SMI-Titeln geben nach. Vorbörslich steigen die Titel von Swiss Re (+0,9 Prozent), Givaudan (+0,5 Prozent), Kühne+Nagel (+0,3 Prozent) und Sika (+0,3 Prozent). Holcim (-1,8 Prozent), Swisscom (-1,6 Prozent), UBS (-2,1 Prozent) und Zurich (-1,8 Prozent) verzeichnen die grössten Verluste im Index.

Der breite Markt fällt ebenfalls vorbörslich – rund 1,2 Prozent. Die höchsten Bewegungen werden bei den Aktien von Swiss Prime Site (+1,7 Prozent), Burckhardt Compression (+0,9 Prozent), DocMorris (-1,7 Prozent), Dormakaba (-1,5 Prozent), Sandoz (-1,6 Prozent) und Straumann (-1,9 Prozent) prognostiziert.

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07:30

Der US-Dollar stieg am Montag, da die eskalierenden Drohungen mit Vergeltungsschlägen im Nahost-Konflikt die Risikobereitschaft der Anlegerinnen und Anleger dämpfte und die Nachfrage nach sicheren Anlagewerten wie dem Dollar erhöhten.

«Der Markt geht davon aus, dass Länder und Volkswirtschaften, die von einem positiven Energieangebotsschock profitieren, besser abschneiden werden als solche, die unter einem negativen Angebotsschock leiden», erklärte Rodrigo Catril, Währungsexperte bei der National Australia Bank, in einem Podcast. «Daher sehen wir, dass der Euro und der Yen Schwierigkeiten haben. Und wenn sich dieser Konflikt als langwierig erweist, werden genau diese Währungen voraussichtlich am stärksten leiden.»

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07:00

Am Montag wird der europäische Stoxx 600 vorbörslich niedriger gesehen. Die Futures-Kontrakte notieren um 1,3 Prozent im Minus. Der deutsche Dax dürfte gemäss Berechnungen von Banken und Brokerhäusern ebenfalls fallen (-1,7 Prozent).

Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 1,2 Prozent tiefer bei 12'193 Punkten.

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06:20

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 1,2 Prozent tiefer bei 12'189 Punkten.

Unternehmensseitig beginnt die neue Woche hierzulande ruhig. So steht einzig das Strategieupdate des Hörsystemspezialisten Sonova an. Konjunkturseitig kommen die Wachstumsprognose des KOF-Instituts sowie die Logiernächte vom Februar des Bundesamts für Statistik. Aus der Eurozone werden mit dem Konsumentenvertrauen März erstmals Stimmungsindizes veröffentlicht, die die Folgen des Iran-Kriegs widerspiegeln.

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05:12

Die Eskalation im Nahost-Konflikt hat die Börsen in Asien am Montag auf Talfahrt geschickt, während die Renditen von US-Staatsanleihen auf ein Achtmonatshoch kletterten. Grund ‌waren ⁠neue Drohungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Aussicht auf wochenlange Kämpfe in ⁠Israel. Der Iran hatte am Sonntag gedroht, die Energie- und Wassersysteme seiner Nachbarn am Golf anzugreifen, ‌falls US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr mache, binnen 48 Stunden ‌das iranische Stromnetz lahmzulegen. Trump warnte seinerseits, ​der Iran habe zwei Tage Zeit, die strategisch wichtige Strasse von Hormus zu öffnen. Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnte, die Krise sei «sehr ernst» und schlimmer als die beiden Ölschocks der 1970er Jahre zusammen.

Der Inflationsschub durch die steigenden Energiepreise hat die Hoffnung ‌der Märkte auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik zunichtegemacht. Stattdessen werden nun Zinserhöhungen in den meisten Industrieländern eingepreist.

Die japanische Börse hat am Montag schwächer tendiert. In Tokio gab der 225 ​Werte umfassende Nikkei-Index 3,7 Prozent auf 51.373,82 Punkte nach und ​der breiter gefasste Topix notierte 3,4 Prozent niedriger bei ​3.485,42 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 2,5 Prozent auf 3.858,18 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai ‌und Shenzhen fiel um 2,4 Prozent auf 4.456,69 Punkte.

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04:23

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,34 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,9094 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er ​0,1 ​Prozent höher bei 0,7889 Franken. Parallel dazu fiel ⁠der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1548 Dollar ​und zog leicht auf ⁠0,9111 Franken an.

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03:02

Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,5 Prozent ‌auf 112,75 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,8 Prozent fester bei 99,04 Dollar.

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01:52

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit ‌einem Minus von 1,0 Prozent bei 45.577,47 Punkten aus dem ​Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,5 Prozent auf 6.506,48 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 2,0 Prozent auf 21.647,61 Stellen nach. 

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)

Luca_Niederkofler
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