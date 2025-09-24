- Clariant: Deutsche Bank senkt das Kursziel auf 8,10 von 9,60 Franken - Hold.

- Givaudan: Deutsche Bank senkt das Kursziel auf 3300 von 3700 Franken - Hold.

- Swiss Re: JPMorgan senkt das Kursziel auf 160 von 170 Franken und nimmt das Rating auf Neutral von Overweight zurück.

- Siegfried: Kepler Cheuvreux nimmt die Abdeckung mit einem Kursziel von 92 Franken und Hold auf.

- Nestlé: Kepler Cheuvreux senkt das Kursziel auf 90 von 95 Franken - Buy.