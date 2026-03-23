Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz nach Börsenstart 1,7 Prozent tiefer bei 12'106 Punkten. Bis zur psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Zählern würde somit nur noch weniger als 1 Prozent fehlen. Seit Beginn des Krieges hat der SMI (Stand Freitagabend) rund 12 Prozent eingebüsst, im Vergleich zu Ende 2025 steht er 7 Prozent tiefer. Der Aktienmarkt befindet sich damit bereits in einer klaren Korrekturphase (mehr als 10 Prozent zum Höchststand). Bis zu einem Bärenmarkt (-20 Prozent zum Höchststand) fehlt allerdings noch etwas.