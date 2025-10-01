Nachdem sie bereits am Vortag den Markt massgeblich gestützt hatten, sorgen die beiden Pharmatitel Roche (+4,2 Prozent) und Novartis (+2,9 Prozent) mit ihren Kursgewinnen für Aufsehen. Wie am Vorabend bekannt wurde, hat der US-Konzern Pfizer zugestimmt, die Preise für Medikamente, die das Unternehmen an das Medicaid-Programm für einkommensschwache Amerikaner verkauft, zu senken und sicherzustellen, dass die USA für neue Medikamente nicht mehr bezahlen als andere einkommensstarke Nationen. US-Präsident Trump sagte, er erwarte, dass andere Arzneimittelhersteller diesem Beispiel folgen würden.