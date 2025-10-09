Die Euphorie der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz verleiht den asiatischen Aktienmärkten erneut Auftrieb. Ein Sprung bei den Technologiewerten verhilft dem japanischen Nikkei-Index zu einem Plus von 1,4 Prozent und bringt ihn erneut in die Nähe seines Allzeithochs. Die Aktien in Taiwan kletterten um 1,2 Prozent auf ein neues Rekordhoch, während der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans um 0,3 Prozent zulegte. «Das KI-Thema bleibt aktuell, da weitere milliardenschwere Investitionen in den Sektor fliessen», heisst es in einer Studie von JPMorgan. «Diese täglichen Schlagzeilen werden mit Kursgewinnen belohnt, bis das Gegenteil bewiesen ist.» In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,4 Prozent auf 48'405,93 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent höher bei 3.244,15 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 1,1 Prozent auf 3'923,77 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg nach einer einwöchigen Feiertagspause um 1,7 Prozent auf 4'720,50 Punkte.