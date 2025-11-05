Die Furcht vor überzogenen Bewertungen hat am Mittwoch eine Verkaufswelle an den asiatischen Börsen ausgelöst. Auslöser waren kräftige Verluste an der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte unter Druck gerieten. Besonders stark traf es die Märkte in Japan und Südkorea, die erst am Vortag Rekordhochs erreicht hatten. Der japanische Nikkei-Index schloss 3,1 Prozent schwächer bei 49.900,88 Punkten, nachdem er zur Mittagspause noch fast fünf Prozent im Minus gelegen hatte. Der breiter gefasste Topix gab 2,1 Prozent auf 3'241,09 Zähler nach. Die Börse in Südkorea brach zeitweise um bis zu 6,2 Prozent ein. Die chinesischen Märkte zeigten sich hingegen stabil: Die Börse in Shanghai blieb fast unverändert, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte. Händler verwiesen auf Warnungen der Chefs von US-Branchengrössen wie Morgan Stanley und Goldman Sachs, die die Nachhaltigkeit der jüngsten Rekordjagd in Frage gestellt hatten. «Irgendwann müssen Gewinne mitgenommen werden», sagte Matt Simpson, Marktanalyst bei StoneX. «Diejenigen, die Geld im Spiel haben, suchen jetzt wahrscheinlich keine Antworten - sie kopieren sich nur gegenseitig wie Kinder bei einer Klassenarbeit. Und die Antwort lautet: Weglaufen.»