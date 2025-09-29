Hierzulande zeichnet sich zumindest aus Unternehmenssicht eine ruhige Woche ab. Einzig ein paar kleinere Nachzügler sollten noch ihre Halbjahreszahlen präsentieren. Bis zum Beginn der Berichterstattung über das dritte Quartal geht es noch ein paar Wochen. Dafür ist die hiesige Agenda diese Woche voll mit Konjunkturterminen. So wird u.a. das BFS am Montag die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für das Jahr 2024 (mit einer aktualisierten BIP-Zahl für das vergangene Jahr) präsentieren. Am Dienstag folgt dann das neuester KOF-Barometer, am Mittwoch der Einkaufsmanager-Index (PMI) und am Donnerstag die neueste Inflationszahl für den September. Daneben gibt es im Laufe der Woche auch noch Zahlen zur Arbeitsproduktivität, zum Detailhandel oder zu den Logiernächten.