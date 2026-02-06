06:20
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, tendiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,4 Prozent im Minus bei 13'418 Punkten..
Zum Wochenschluss legen Ems Chemie, der Komponentenhersteller Lem sowie die Finanzinstitute Bank Vontobel, die Zürcher Kantonalbank und die Hypi Lenzburg ihre Ergebnisse für das Jahr 2025 vor.
05:45
Der Ausverkauf an der Wall Street hat am Freitag auch die asiatischen Börsen erfasst. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um ein Prozent. In Südkorea brach der Kospi um fünf Prozent ein, was kurz nach Handelsbeginn zu einer vorübergehenden Aussetzung des Handels führte. Der japanische Leitindex Nikkei legte dagegen 0,1 Prozent auf 53'878 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent höher bei 3672 Zählern. Die Börse in Shanghai gewann 0,1 Prozent auf 4080 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen bei 4668 Punkten stagnierte.
In Tokio hielten sich die Anleger vor der Parlamentswahl am Sonntag zurück. Ein Ausverkauf bei Technologiewerten belastete jedoch den Markt. Zu den Gewinnern zählten die Aktien des Lebensmittelzusatzstoffherstellers Ajinomoto mit einem Plus von zehn Prozent und Mitsubishi Motors mit einem Zuwachs von 8,5 Prozent. Dagegen fielen die Papiere des Chip-Ausrüsters Advantest um 3,1 Prozent und die des Kameraherstellers Nikon um 8,5 Prozent. «In Anlehnung an den US-Markt von gestern Abend sind einige hochpreisige Halbleiter- und KI-bezogene Werte gefallen, aber ihre Rückgänge sind nicht so gross wie am Donnerstag», sagte Maki Sawada, Stratege bei Nomura Securities.
Händler begründeten die Kursverluste mit der Sorge, dass neue KI-Modelle die Gewinne von Softwarefirmen schmälern könnten. Für zusätzliche Nervosität sorgte der US-Konzern Amazon, dessen Aktien im nachbörslichen Handel um 11,5 Prozent abstürzten. Der Online-Händler hatte einen Anstieg der Investitionsausgaben um mehr als 50 Prozent in diesem Jahr in Aussicht gestellt. «Die Anleger stellen ihr Engagement in den Säulen infrage, die die Märkte in den vergangenen sechs Monaten gestützt haben: KI, Krypto und Edelmetalle», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
04:00
03:30
23:45
Technologieaktien in den USA haben am Donnerstag erneut einen schweren Stand gehabt. Dieses Mal zogen ihre Verluste zudem auch den überwiegend mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach unten.
Die Verunsicherung rund um Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) setzte sich fort. Verstärkt wurde sie durch die Ankündigung weiterer massiver Investitionen der Google-Mutter Alphabet im Wettlauf der KI-Entwickler. Im Fokus standen obendrein erneut schwache Daten vom Arbeitsmarkt im Januar. Der kräftige Rückgang des Bitcoin, der kurz vor dem Börsenschluss unter 63'000 Dollar fiel, erhöhte die Nervosität zusätzlich und brachte Druck in den Aktienmarkt.
Der Dow büsste 1,20 Prozent auf 48'909 Zähler ein, hatte allerdings am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Der breite S&P 500 gab um 1,23 Prozent auf 6798 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sackte mit minus 1,38 Prozent auf 24'549 Punkte auf den tiefsten Stand seit November.
«Die schwachen Arbeitsmarktdaten in den USA sind der deutlichste Ausdruck der K-förmigen Konjunktur», sagte Strategiechef Joachim Klement bei Panmure Liberum. «Während der Technologiesektor boomt, leidet der Rest der Wirtschaft unter höheren Zöllen und mangelnder Nachfrage. Dies führt zu einem scheinbar widersprüchlichen Bild: Das BIP-Wachstum ist solide, der Arbeitsmarkt jedoch schwach», sagte er.
In den USA hatten in der vergangenen Woche weit mehr Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt als erwartet. Tags zuvor hatte bereits der Arbeitsmarktdienstleister ADP schwache Beschäftigungszahlen im Januar aus der US-Privatwirtschaft bekannt gegeben. Nun wird mit Spannung auf den Bericht der Regierung gewartet, der jedoch erst am 11. Februar veröffentlicht wird.
Unternehmensseitig gaben Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne weiterhin den Takt vor, wobei der Druck auf die Technologiebranche nach wie vor hoch blieb. Bei Alphabet liess er zwar bis Handelsschluss deutlich nach, doch die allgemeine Sorge, wer zu den Profiteuren oder Verlierern durch KI selbst oder mit Blick auf die kostspieligen Investitionen zählen könnte, hielt sich. Ausserdem machte sich der kräftige Rücksetzer der Kryptowährung Bitcoin bei Aktien wie Strategy und Coinbase bemerkbar, die gut 17 beziehungsweise 13 Prozent verloren.
Die Alphabet-Aktie, die zeitweise um 8 Prozent abgesackt war, beendete den Tag mit minus 0,5 Prozent. Am Dienstag hatte sie ein Rekordhoch erreicht. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen habe verhindert, dass das Papier nach dem erstklassigen Quartalsbericht weiter steigen konnte, glaubt RBC-Analyst Brad Erickson. Bis zu 185 Milliarden Dollar plant der zu den glorreichen Sieben zählende Techgigant auszugeben, wahrscheinlich vor allem für Rechenzentren. Angesichts der jedoch klaren Signale für eine Nachfrage nach KI vertritt Citigroup-Analyst Ronald Josey die Ansicht, «dass Google in Produkte und die Bewältigung von Kapazitätsproblemen investieren sollte».
Qualcomm sackten auf den tiefsten Stand seit April 2025. Aus dem Handel gingen die Anteile des auf die Mobilfunkindustrie ausgerichteten Chipherstellers mit minus 8,5 Prozent. Die globale Knappheit an Memory-Chips dürfte das Geschäft belasten. Amazon verloren 4,4 Prozent. Der Online-Handelsgigant legte nachbörslich Quartalszahlen vor. Die Papiere des Chipherstellers für Elektromobilität, Wolfspeed, brachen um knapp 10 Prozent ein. Im laufenden Geschäftsquartal erwartet das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen Umsatzrückgang.
Die Pharma-Aktie Bristol-Myers Squibb legte um 3,3 Prozent zu. Sowohl die Umsatzprognose als auch das Gewinnziel für dieses Jahr waren besser als erwartet ausgefallen.
Eli Lilly dagegen büssten 7,8 Prozent ein, nachdem sie tags zuvor nach einem starken Ausblick um etwas mehr als 10 Prozent hochgesprungen waren. Druck war aufgekommen, nachdem Hims & Hers eine günstige Kopie der Wegovy-Pille von Novo Nordisk angekündigt hatte.
JPMorgan allerdings schrieb, dass das US-Telemedizinunternehmen damit «eindeutig gegen die US-Arzneimittelvorschriften verstösst» und die US-Gesundheitsbehörde FDA daher eingreifen dürfte. Die Hims-Aktie büsste nach anfänglichen Gewinnen 3,8 Prozent ein.
