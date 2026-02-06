In ‌Tokio hielten sich die Anleger vor der Parlamentswahl ‌am Sonntag zurück. Ein Ausverkauf bei Technologiewerten belastete jedoch den Markt. Zu den Gewinnern zählten die Aktien des Lebensmittelzusatzstoffherstellers Ajinomoto mit einem Plus von zehn Prozent und Mitsubishi Motors mit einem Zuwachs von 8,5 Prozent. Dagegen fielen die Papiere des Chip-Ausrüsters Advantest um 3,1 Prozent und die des Kameraherstellers Nikon um 8,5 Prozent. «In Anlehnung an den US-Markt von gestern Abend ⁠sind einige hochpreisige Halbleiter- und KI-bezogene Werte gefallen, aber ihre Rückgänge sind nicht so gross wie am Donnerstag», sagte Maki Sawada, Stratege bei Nomura Securities.