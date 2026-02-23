07:35
Nach dem erneuten Anziehen der Zollschraube durch US-Präsident Donald Trump wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit Verlusten starten.
Am Freitag hatten Anleger zunächst erleichtert reagiert, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA Trumps bisheriges, auf einem Notstandsgesetz basierendes Zollprogramm für verfassungswidrig erklärt hatte. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 25'260 Punkte ins Wochenende. Nach dem Urteil verhängte Trump jedoch noch am Freitag vorübergehende Zölle in Höhe von zunächst zehn Prozent und hob den Satz am Samstag auf 15 Prozent an.
Neben dem Zollchaos halten Börsianer weiter die Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran in Atem. Einem Insider zufolge hat der Iran die Bereitschaft zu Zugeständnissen signalisiert. Dafür müssten aber Sanktionen aufgehoben und Irans Recht auf Urananreicherung anerkannt werden, sagte ein Beamter des Iran der Nachrichtenagentur Reuters. Der iranische Aussenminister Abbas Araghchi sagte, er rechne damit, sich am Donnerstag in Genf mit dem US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff zu treffen und sehe «gute Chancen» für eine diplomatische Lösung.
07:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
06:20
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am Swiss Market Index (SMI), notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,12 Prozent tiefer bei 13'879 Punkten.
05:45
Die Verunsicherung über die US-Zollpolitik hat die asiatischen Aktienmärkte am Montag uneinheitlich tendieren lassen. Während die Börse in Japan wegen eines Feiertags geschlossen blieb, gaben die Nikkei-Futures um ein Prozent nach. Demgegenüber legte der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans um 0,8 Prozent zu. Die Börse in Südkorea und der Leitindex in Taiwan setzten ihre Rekordjagd mit einem Plus von jeweils 1,2 Prozent fort. Die Märkte in Shanghai und Shenzhen blieben ebenfalls geschlossen.
Auslöser der Nervosität war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, nach einer Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof einen neuen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent zu erheben. «Die Zolllandschaft ist jetzt unsicherer als zuvor, und Unsicherheit ist für keine Wirtschaft oder keinen Markt eine gute Nachricht», sagte Rodrigo Catril, Devisenstratege bei der NAB. China kündigte eine «vollständige Bewertung» der Lage an und forderte Washington auf, die «einseitigen Zollmassnahmen» aufzuheben.
Zu den Gewinnern zählten Technologiewerte in Südkorea und Taiwan, die von der jüngsten Rally im KI-Sektor profitierten. Die Anleger blicken jedoch gespannt auf die Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia im weiteren Wochenverlauf, die als wichtiger Test für den gesamten Sektor gelten.
04:30
04:00
Die Ölpreise gaben nach, nachdem für Donnerstag eine neue Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran angesetzt wurde. Dies linderte die Sorgen vor einer militärischen Eskalation in der Region.
03:45
Die US-Börsen hatten am Freitag fester geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte beendete den Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 49'626 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6909 Zähler, während der technologielastige Nasdaq um 0,9 Prozent auf 22'886 Stellen zulegte.
(cash/AWP/Reuters)