Am Devisenmarkt blieb der japanische Yen schwach. Der Dollar verlor 0,3 Prozent auf 156,04 Yen - die Währung bleibt damit in der Gefahrenzone für mögliche Interventionen der japanischen Notenbank. Zum chinesischen Yuan legte der Dollar leicht auf 7,0798 zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8033 Franken vor. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1601 Dollar und zog leicht auf 0,9320 Franken an.