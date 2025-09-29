13:10
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start unverändert:
Die Schweizer Börse gemessen am Swiss Market Index (SMI) notiert ebenfalls unverändert mit 0,3 Prozent im Plus.
11:50
Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Montag auf dem jüngsten Erholungspfad und zeigt sich am späten Vormittag entsprechend weiter freundlich. Allerdings sind die Gewinne nach einem festen Start im Verlauf wieder etwas abgeschmolzen. Händler beschreiben das Geschäft als insgesamt recht ruhig und die Umsätze als mässig. Die Anleger verhielten sich vorsichtig und wollten wohl erst abwarten, wie es mit den US-Zöllen und der Wirtschaft weitergehe. Dabei blicken die hiesigen Marktteilnehmer vor allem darauf, wie stark die Pharmafirmen von den Zöllen letztlich betroffen sein werden, heisst es weiter.
Die Anleger warteten zudem auf eine Reihe wichtiger Konjunkturzahlen wie etwa die Inflationszahlen aus Europa oder die ISM-Einkaufsmanagerberichte (Mittwoch) und die Arbeitsmarktdaten (Freitag) aus USA. Zudem droht ab Mittwoch in den USA wieder einmal ein «Shutdown». Die US-Staatsschulden erreichen einmal mehr ihre Obergrenze und der Entwurf für den Haushalt muss abgesegnet werden. Je nach Ausgang könnte dies zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten führen. Vor diesem Hintergrund dürfte das Erholungspotenzial des SMI wohl limitiert sein.
Um 11:50 Uhr notiert der Leitindex SMI um 0,4 Prozent höher auf 11'974 Punkten und damit unter der psychologisch und charttechnisch wichtigen Marke von 12'000 Punkten, die er im frühen Geschäft kurzzeitig überwinden konnte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, steigt um 0,4 Prozent auf 1964,4 und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 16'585 Zähler.
Angeführt werden die Gewinner von Sika (+1,6 Prozent), die sich sowohl in der Vorwoche als auch im laufenden Jahr enttäuschend entwickelt haben. Nun erhalten sie laut Händlern Unterstützung von Kepler Cheuvreux. Der Broker hat die Kaufempfehlung bestätigt. Die Ziele für das laufende Jahr schienen erreichbar zu sein, so der Analyst. Zudem notiert die Aktie so tief wie seit rund fünf Jahren nicht mehr.
Gekauft werden zudem Finanzwerte, die den Zolldrohungen weniger exponiert seien. Dazu zählen die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (+1 Prozent) und der Grossbank UBS (+0,6 Prozent) oder der Versicherer Swiss Life (+1 Prozent), Swiss Re (+1,1 Prozent) und Zurich (+0,4 Prozent).
Bei den Pharmawerten geben Novartis (-0,1 Prozent) und Roche GS (-0,1 Prozent) frühe Gewinne ab und rutschen wieder ins Minus. Galderma, im frühen Handel noch an der SLI-Spitze, stehen ebenfalls mit 0,2 Prozent im Minus. Weiter unter Abgaben leiden auch die Medizintechniker Sonova (-1 Prozent) und Straumann (-0,4 Prozent). Dagegen kommt es bei Sandoz (+0,8 Prozent), Lonza (+0,4 Prozent) und Alcon (+0,6 Prozent) zu einer Gegenbewegung.
Auf den hinteren Reihen fallen Ypsomed (-6 Prozent) auf. Die anlässlich des heutigen Kapitalmarkts veröffentlichten Ziele lägen unter dem Marktkonsens, kommentiert ODDO BHF. Zudem sei die Stimmung im Medtechsektor wegen der US-Zölle einfach angeschlagen, meinte ein Händler.
Landis+Gyr (-1,5 Prozent) verkauft das EMEA-Geschäft an den Private-Equity-Investor Aurelius. Die Transaktion, die das verkaufte Geschäft mit 215 Millionen US-Dollar bewertet, werde voraussichtlich zu einer nicht cash-wirksamen Wertminderung von rund 190 Millionen Dollar führen, so das Unternehmen.
Fester sind Sunrise (+2,8 Prozent auf 47,34 Fr.). Citigroup hat laut Händlern die Abdeckung des Telekomunternehmens mit dem Rating «Buy» und dem Kursziel von 57 Franken aufgenommen. Die Aktien von Huber + Suhner (+1,1 Prozent) und von Implenia (+0,8 Prozent) setzten ihren Positivtrend fort, heisst es.
11:10
Der Stoxx 600 notiert am Vormittag um 0,3 Prozent bei 555,7 Zählern im Plus. Der Pharmasektor (+0,8 Prozent), Grundstoffe (+0,6 Prozent) und Technologiewerte (+0,4 Prozent) führen die europäischen Aktien an. Energie (-0,2 Prozent) und Nicht-Zykliker (+0 Prozent) gehören zu den Schlusslichtern.
Von den 600 Unternehmen, sind 440 im Gewinn, 138 im Verlust und 22 unverändert.
10:40
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone sind am Montag leicht gefallen. Anleger halten sich vor wichtigen Konjunkturdaten aus Europa und den USA in dieser Woche zurück. Spanische Renditen gaben zusätzlich nach, nachdem das Land am Freitag gleich zwei Rating-Aufwertungen erhalten hatte.
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die als Referenz für die Eurozone gilt, sank um 2 Basispunkte auf 2,726 Prozent und bewegte sich damit im mittleren Bereich ihrer jüngsten Spanne.
Die Rendite zehnjähriger spanischer Staatsanleihen ging ebenfalls um 2 Basispunkte auf 3,291 Prozent zurück. Moody’s und Fitch hatten das Land am Freitag hochgestuft und dabei auf die robuste Wirtschaft und den starken Arbeitsmarkt verwiesen. Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen sank um 2 Basispunkte auf 3,589 Prozent, während die französische Rendite 1 Basispunkt niedriger bei 3,557 Prozent lag.
Die Märkte warten nun gespannt auf die Inflationsdaten der Eurozone am Mittwoch sowie den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
10:10
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag mit Rückenwind aus den USA im frühen Geschäft etwas fester. Der SMI setze die am vergangenen Freitag gestartete Erholung fort, heisst es am Markt. Wie stark diese ausfällt, muss sich allerdings noch weisen. Denn in den kommenden Tagen dürften einige Weichen gestellt werden. So sind bezüglich der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf Pharmaprodukten noch einige Fragen offen.
Auch werden im Laufe der Woche in Europa mit den Inflationszahlen und in den USA mit den ISM-Einkaufsmanagerberichten (Mittwoch) und den Arbeitsmarktdaten (Freitag) wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht. Und nicht zuletzt könnte ab Mittwoch in den USA ein «Shutdown» drohen. Die US-Staatsschulden erreichen einmal mehr ihre Obergrenze und der Entwurf für den Haushalt muss abgesegnet werden. Je nach Ausgang könnte dies zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten führen.
Amrize (+0,9 Prozent), die in der vergangenen Woche mehr als acht Prozent an Wert verloren hatten, scheinen sich laut Händlern zu stabilisieren.
Schwächere Kurse verbuchen im SLI Sonova (-0,5 Prozent) und Straumann (-0,5 Prozent) sowie Kühne+Nagel (-0,4 Prozent), VAT (-0,8 Prozent) und Lindt & Sprüngli PS (-0,8 Prozent). Lonza (+0,1 Prozent) sind knapp gehalten.
Auf den hinteren Reihen fallen Ypsomed (-5,7 Prozent) auf. Die anlässlich des heutigen Kapitalmarkts veröffentlichten Ziele lägen unter dem Marktkonsens, kommentiert ODDO BHF.
Landis+Gyr (-2,8 Prozent) verkauft das Geschäft in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) an den Private-Equity-Investor Aurelius. Die Transaktion, die das verkaufte Geschäft mit 215 Millionen US-Dollar bewertet, werde voraussichtlich zu einer nicht cash-wirksamen Wertminderung von rund 190 Millionen Dollar führen, so das Unternehmen. Der Stromzählerhersteller stellt zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Aussicht.
09:40
Seit Walmsleys Amtsantritt ist die Aktie von GSK rund 6 Prozent gefallen. Zu ihren prägenden Entscheidungen gehörte die Abspaltung der Konsumgütersparte Haleon in ein eigenständig börsennotiertes Unternehmen.
Miels (50), derzeit Chief Commercial Officer, verantwortet das globale Arzneimittel- und Impfstoffportfolio von GSK. Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt er vollständig die CEO-Rolle und soll das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung einleiten – mit dem Ziel, die Umsatzmarke von mehr als 40 Milliarden Pfund bis 2031 zu erreichen.
09:20
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
09:10
Der Schweizer Aktienmarkt startet zum Wochenstart fester. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv. Damit könnte der SMI die am vergangenen Freitag gestartete Erholung fortsetzen, heisst es am Markt. Wie stark diese ausfällt, muss allerdings sich weisen. Denn in den kommenden Tagen dürften einige Weichen gestellt werden. So sind bezüglich der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf Pharmaprodukten noch einige Fragen offen. Dies könnte die Anleger gegenüber den schwergewichtigen Pharmawerte allerdings zu Zurückhaltung veranlassen, was wiederum eine Erholung hierzulande bremsen würde.
Zudem stehen im Laufe der Woche mit den ISM-Einkaufsmanagerberichten (am Mittwoch) und den US-Arbeitsmarktdaten (v.a. Freitag) wichtige Konjunkturzahlen auf dem Programm. zudem könnte ab Mittwoch den USA ein «Shutdown» drohen. Die US-Staatsschulden erreichen einmal mehr ihre Obergrenze und der Entwurf für den Haushalt muss abgesegnet werden. Je nach Ausgang könnte dies zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten führen. «Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus», heisst es bei der Commerzbank.
Landis+Gyr (-0,3 Prozent) verkauft derweil das Geschäft in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) an den Private-Equity-Investor Aurelius. Die Transaktion bewertet das verkaufte Geschäft mit 215 Millionen US-Dollar. Nun stellt der Stromzählerhersteller ein Aktienrückkaufprogramm in Aussicht.
Die Aktien von Ypsomed (-4 Prozent) werden etwas niedriger erwartet. Die anlässlich des heutigen Kapitalmarkts veröffentlichten Ziele lägen unter dem Marktkonsens, kommentiert ODDO BHF.
08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,47 Prozent höher auf 11'986 Punkten indiziert. Alle SMI-Titel werden im Plus erwartet. Besonders die Valoren von Amrize (+1 Prozent) werden höher gesehen. Die übrigen Kursgewinne reichen dabei von +0,3 Prozent (Swisscom) bis +0,6 Prozent (Richemont).
Auch der breite Markt dürfte fester in den Tag starten – mit einem Plus von rund 0,5 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei Landis+Gyr (+3,4 Prozent), Sunrise (+2,9 Prozent) und Sandoz (+0,6 Prozent) prognostiziert. Landis+Gyr hat den Verkauf des Europa-Geschäfts an Aurelius bekanntgegeben.
07:25
06:55
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,55 Prozent höher bei 11’985 Punkten.
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,47 Prozent höher bei 11'975 Punkten.
Die US-Vorgaben für den Beginn der neuen Woche sind leicht freundlich. So haben sich die US-Aktienmärkte am Freitag nach einigen Kursturbulenzen jedenfalls etwas erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,65 Prozent höher aus dem Handel und verringerte damit seinen Wochenverlust auf 0,1 Prozent. Als Stütze nach drei Verlusttagen, denen eine Rekordjagd vorausgegangen war, hätten sich heimische Inflationsdaten erwiesen, hiess es im Handel. Schwache Daten zur Konsumentenstimmung hätten die Stimmung derweil nur vorübergehend getrübt. Auch der SMI hatte sich am Freitag nach ein paar sehr schwachen Tagen etwas erholt (+0,5%), womit aber noch immer Wochenminus von 1,5 Prozent resultierte.
Hierzulande zeichnet sich zumindest aus Unternehmenssicht eine ruhige Woche ab. Einzig ein paar kleinere Nachzügler sollten noch ihre Halbjahreszahlen präsentieren. Bis zum Beginn der Berichterstattung über das dritte Quartal geht es noch ein paar Wochen. Dafür ist die hiesige Agenda diese Woche voll mit Konjunkturterminen. So wird u.a. das BFS am Montag die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für das Jahr 2024 (mit einer aktualisierten BIP-Zahl für das vergangene Jahr) präsentieren. Am Dienstag folgt dann das neuester KOF-Barometer, am Mittwoch der Einkaufsmanager-Index (PMI) und am Donnerstag die neueste Inflationszahl für den September. Daneben gibt es im Laufe der Woche auch noch Zahlen zur Arbeitsproduktivität, zum Detailhandel oder zu den Logiernächten.
05:20
Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag uneinheitlich entwickelt. Anleger zeigten sich wegen eines drohenden Regierungsstillstands in den USA zurückhaltend. An den Rohstoffmärkten hielt sich der Goldpreis knapp unter seinem Rekordhoch. Die Ölpreise gaben dagegen nach, da nach zweieinhalb Jahren erstmals wieder Rohöl durch eine Pipeline von der halbautonomen Region Kurdistan im Nordirak in die Türkei floss.
Hintergrund der Nervosität ist ein drohender «Shutdown» in den USA. US-Präsident Donald Trump will sich im Laufe des Montags mit den führenden Vertretern der Demokraten und Republikaner im Kongress treffen, um über eine Verlängerung der staatlichen Finanzierung zu beraten. Ohne eine Einigung würde der Regierungsstillstand am Mittwoch beginnen. Dies würde die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten wie des Arbeitsmarktberichts für September verzögern. Dies könnte die Entscheidungsfindung der US-Notenbank Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 29. Oktober erschweren. Die Märkte preisen eine Zinssenkung im Oktober mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent ein.
Analysten der Bank of America (BofA) schrieben in einer Analyse, dass ein Shutdown das Wirtschaftswachstum für jede Woche seiner Dauer nur um 0,1 Prozentpunkte schmälern würde. Sollte die Regierung die Schliessung jedoch für dauerhafte Entlassungen nutzen, könnte dies grössere Auswirkungen auf die Beschäftigung und das Verbrauchervertrauen haben. «Wenn der Shutdown über die Fed-Sitzung hinaus andauert, wird sich die Fed bei ihren geldpolitischen Entscheidungen auf Daten aus dem Privatsektor stützen müssen. Wir glauben, dass dies die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Oktober geringfügig verringern könnte», hiess es.
Die japanische Börse hat am Montag schwächer tendiert. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,0 Prozent auf 44.892,52 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 1,8 Prozent niedriger bei 3.130,39 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,1 Prozent auf 3.833,32 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 4.581,71 Punkte.
04:20
03:00
01:00
