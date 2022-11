An der SMI-Spitze stehen mit Logitech (plus 18 Prozent) und Sika (plus 17) Aktien, die im letzten Jahr stark gestiegen und in diesem Jahr böse unter die Räder geraten sind. Insofern kann es nicht überraschen, dass solche Aktien in einer Bärenmarktrallye in kurzer Zeit am meisten aufholen. Auch Partners Group (plus 15 Prozent) gehört in diese Gruppe.