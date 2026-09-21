Wer ausserdem von Steuerabzügen profitieren möchte, eröffnet ein Säule-3a-Konto bei einem Anbieter mit verschiedensten Anlagefonds im Angebot. Zwar sind Sie hier weniger frei in der Auswahl als wenn Sie Ihr eigenes Portfolio aufbauen - es können nur in diversifizierte Fonds und in keine Einzelinstrumente wie Einzelaktien oder -anleihen investiert werden. Doch die Einzahlungen können Sie vom steuerbaren Einkommen abziehen. Dieses Geld kann jedoch bis auf einige wenige Fälle erst bis kurz vor der Pensionierung abgezogen werden. Eine dieser Ausnahmen: der Hauskauf. Berücksichtigen Sie hier deshalb zwingend Ihre festgelegten Ziele.