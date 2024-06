In ETFs über einen Fondssparplan investieren

Viele Anlegerinnen und Anleger stehen Investitionen in Einzeltitel, Fonds oder ETFs mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz skeptisch gegenüber. Um so mehr, als erste Erfahrungen in Unternehmen zeigen, dass die Produktivitätsfortschritte vorerst bescheiden sind und die Zuverlässigkeit der Antworten der KI-Applikationen zuweilen zu wünschen übrig lässt. Nichtsdestotrotz bleibt die Digitalisierung ein zentrales Investitionsthema über die nächsten zehn bis zwanzig Jahre. Allein schon aus demografischen Gründen sind die Unternehmen sowohl im Industrie- wie im Dienstleistungsbereich weltweit darauf angewiesen, stärker in die Automatisierung zu investieren.