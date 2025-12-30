Trotz Donald Trump zum neuen Allzeithoch - so lässt sich das Börsenjahr in einem Satz zusammenfassen. Der Anfang April vom US-Präsidenten präsentierte Zollhammer liess den SMI zwar innert weniger Tage um mehr als 15 Prozent absacken, die Erholung erfolgte aber beinahe so rasch. Ein Rally zum Jahresende hievte den Index kurz vor Weihnachten dann auf ein neues Allzeithoch von knapp 13'289 Punkten, getrieben von starken Pharmaaktien. Zuvor hatten Roche und Novartis mit der US-Regierung ein Abkommen über tiefere Pharmapreise gegen einen Zollaufschub abgeschlossen.