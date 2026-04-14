Die Kurskorrekturen im Softwaresektor haben die Bewertungen von verschiedensten Qualitätswerten auf attraktive Niveaus gedrückt. Dazu zählen Salesfoce oder SAP. Zwar können Softwarekonzerne nicht ganz mit der explosiven Gewinnentwicklung von Nvidia mithalten - was wegen des sehr hohen Wachstums als nicht als überbewertet gilt -, doch der Bewertungsabschlag gegenüber den Mega-Caps ist so gross wie seit langem nicht mehr. Bei Salesfoce und SAP fallen zudem die sehr hohen freien Cashflowrenditen auf. Sie bieten Chancen für Dividendenerhöhungen oder Aktienrückkaufprogramme.