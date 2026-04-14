Qualitätsaktien weltweit befinden sich in einem Tief. Seit zwei Jahren liegt ihre Rendite rund einem Drittel unter jener des Gesamtmarktes, was einer der schlechtesten relativen Performances dieser Anlagestrategie überhaupt entspricht. Konkret hat der «MSCI World Quality Index» seit April 2024 knapp 26 Prozent zugelegt, während der «MSCI All Country Index» um fast 38 Prozent gestiegen ist.
Angesichts der hohen Bewertung im KI-Sektor und der steigenden Inflationsrisiken, ausgelöst durch Energieengpässe durch den Iran-Konflikt, bietet dieser Marktbereich nun interessante Anlagemöglichkeiten. Nicht zuletzt deshalb, weil Qualitätsaktien in den vergangenen drei Jahrzehnten den Gesamtmarkt sowie andere Anlagestrategien wie Wachstum oder Value kontinuierlich übertroffen haben. Deswegen waren sie - abgesehen von der aktuellen Phase - meist hoch bewertet. Einige Marktbeobachter sprechen nun sogar von einer seltenen, generationenübergreifenden Kaufgelegenheit.
Vier Schweizer Aktien in der Auswahl
Laut MSCI zeichnen sich Qualitätsaktien durch eine hohe Eigenkapitalrendite, ein stabiles Gewinnwachstum und eine geringe Verschuldung aus. Kriterien, die typischerweise nur auf eine kleine Anzahl von Unternehmen zutreffen.
Für eine aktuelle Analyse hat cash.ch die MSCI-Kriterien auf rund 12’000 europäische und nordamerikanische Aktien angewendet und etwas verfeinert. Berücksichtigt wurden ausschliesslich Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über fünf Milliarden Euro, um kleinere, illiquide Titel mit erhöhter Volatilität auszuschliessen. Zudem wurden hoch bewertete Aktien mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 30x ausgeschlossen.
Geblieben sind 210 Aktien. Alle weisen eine Eigenkapitalrendite von über 16 Prozent auf, das erwartete Gewinnwachstum für die kommenden drei bis fünf Jahre liegt bei mindestens zehn Prozent pro Jahr, das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Ebitda unterschreitet den Wert von drei, und die Cashflow-Rendite beträgt mehr als drei Prozent des jeweiligen Marktwertes. 160 dieser Titel sind in den USA kotiert, 30 in der Eurozone, 16 in Grossbritannien und vier in der Schweiz.
Mit einem Viertel aller Qualitätsaktien sind Industriewerte am stärksten vertreten. Doch auch Technologie-, Gesundheits- und Finanzwerte finden sich häufig. Besonders im Technologiebereich zeigt sich die jüngste Bewertungskorrektur bei den Softwareaktien. Denn viele dieser Unternehmen zählen seit Jahren zu den Qualitätswerten und sind nun auf wesentlich attraktivere Bewertungsniveaus zurückgekommen.
Deutlich seltener vertreten sind hingegen Unternehmen aus den Sektoren Versorger und Grundstoffe. Eine wichtige Ausnahme bilden Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Edelmetalle, insbesondere Gold. Trotz kräftiger Kursgewinne infolge des stark gestiegenen Goldpreises erfüllen auch sie weiterhin die Kriterien für Qualitätsaktien, ohne überbewertet zu sein.
Industriewerte
|Unternehmen
|Gewinn-wachstum
|ROE
|CF-Rendite
|Schulden
|KGV
|Ryanair
|21.1%
|28.5%
|7.0%
|-0.6
|13
|Airbus
|15.9%
|20.5%
|3.7%
|-1.0
|23
|Schneider Electric
|12.1%
|21.2%
|3.4%
|1.2
|27
Gewinnwachstum pro Jahr (drei bis fünf Jahre), ROE = Eigenkapitalrendite, CF-Rendite = Cashflow-Rendite, Schulden = Nettoschulden im Verhältnis zum Ebitda, KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026; Quelle: LSEG
Innerhalb der Industriewerte sticht Ryanair hervor. Ein erwartetes Gewinnwachstum von über 21 Prozent pro Jahr, kombiniert mit einer überdurchschnittlichen Eigenkapital- und Cashflow-Rendite, einer niedrigen Bewertung sowie einer schuldenfreien Bilanz, ergibt ein insgesamt überzeugendes Profil. Inwiefern der massive Anstieg des Ölpreises den langfristigen Ausblick beeinflusst, bleibt abzuwarten. Konzernchef Michael O’Leary hatte jedoch zuletzt darauf hingewiesen, dass die Fluggesellschaft angesichts der Verdoppelung des Kerosinpreises keine weiteren Absicherungsgeschäfte mehr abschliesst und das Preisrisiko damit verstärkt an die Kundschaft weitergibt.
Ebenfalls im industriellen Umfeld fällt Schneider Electric auf, dessen Bewertungsabschlag gegenüber dem Konkurrenten ABB gemäss Citigroup ein Rekordniveau erreicht hat - trotz höherem Wachstum. Bei Eigenkapital- und Cashflow-Rendite kann Schneider Electric gut mit ABB mithalten, während ABB bei der Nettoverschuldung deutlich bessere Eckwerte aufweist. Aufgrund des im Vergleich niedrigeren Wachstums schaffte es ABB zwar nicht in die engere Auswahl von cash.ch, bleibt aber dennoch ein relevanter Vergleichsmassstab.
Technologie
|Unternehmen
|Gewinn-wachstum
|ROE
|CF-Rendite
|Schulden
|KGV
|Nvidia
|39.1%
|78.5%
|3.8%
|-0.7
|22
|SAP
|20.3%
|17.9%
|5.8%
|-0.4
|19
|Salesforce
|14.7%
|18.3%
|10.5%
|-0.4
|12
|Temenos
|11.2%
|55.5%
|5.0%
|1.0
|20
Gewinnwachstum pro Jahr (drei bis fünf Jahre), ROE = Eigenkapitalrendite, CF-Rendite = Cashflow-Rendite, Schulden = Nettoschulden im Verhältnis zum Ebitda, KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026; Quelle: LSEG
Die Kurskorrekturen im Softwaresektor haben die Bewertungen von verschiedensten Qualitätswerten auf attraktive Niveaus gedrückt. Dazu zählen Salesfoce oder SAP. Zwar können Softwarekonzerne nicht ganz mit der explosiven Gewinnentwicklung von Nvidia mithalten - was wegen des sehr hohen Wachstums als nicht als überbewertet gilt -, doch der Bewertungsabschlag gegenüber den Mega-Caps ist so gross wie seit langem nicht mehr. Bei Salesfoce und SAP fallen zudem die sehr hohen freien Cashflowrenditen auf. Sie bieten Chancen für Dividendenerhöhungen oder Aktienrückkaufprogramme.
Auch der Schweizer Bankensoftarehrsteller Temenos überzeugt mit soliden Eigenkapital- und Cashflow-Renditen. Die Dividenden gelten vorerst als gut abgesichert und zählen zu den höchsten im Branchensegment. Dafür fallen das KGV, das Wachstumspotenzial und die Verschuldung im Vergleich zu den Branchen-Peers weniger überzeugend aus.
Finanzwerte
|Unternehmen
|Gewinn-wachstum
|ROE
|CF-Rendite
|Schulden
|KGV
|Partners Group
|12.6%
|54.8%
|3.5%
|-
|17
|Mastercard
|15.1%
|179.4%
|4.1%
|-
|25
|Adyen NV
|20.3%
|21.4%
|5.9%
|-
|22
Gewinnwachstum pro Jahr (drei bis fünf Jahre), ROE = Eigenkapitalrendite, CF-Rendite = Cashflow-Rendite, Schulden = Nettoschulden im Verhältnis zum Ebitda, KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026; Quelle: LSEG
Die Aktien von Partners Group sind schon seit Längerem stark unter Druck. Seit Februar 2025 haben sie fast 60 Prozent an Wert eingebüsst. Grund war erst eine lang anhaltende Schwäche in der Private-Equity-Industrie, die um eine Krise im Private-Debt-Markt ergänzt wurde. Expertinnen und Experten rechnen dennoch mit vergleichsweise hohen Gewinnwachstumsraten. Die Cashflow-Rendite liegt aktuell noch leicht über der Dividendenrendite. Sollte sie jedoch weiter fallen, könnte die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen infrage gestellt werden. Angesichts der Vielzahl negativer Nachrichten überrascht die Bewertung auf einem 13-Jahres-Tief kaum.
Diskretionärer Konsum
|Unternehmen
|Gewinn-wachstum
|ROE
|CF-Rendite
|Schulden
|KGV
|Adidas
|34.1%
|26.4%
|9.0%
|0.9
|15
|Allegro.eu
|30.4%
|18.1%
|6.5%
|0.7
|15
|Avolta
|13.1%
|17.2%
|10.2%
|1.6
|15
Gewinnwachstum pro Jahr (drei bis fünf Jahre), ROE = Eigenkapitalrendite, CF-Rendite = Cashflow-Rendite, Schulden = Nettoschulden im Verhältnis zum Ebitda, KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026; Quelle: LSEG
Die Aktien des Schweizer Reisedetailhändlers Avolta befinden sich seit zwei Jahren in einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung. Nach der Übernahme von Autogrill im August 2022 - finanziert durch eine Kapitalerhöhung - ist der Kurs um 70 Prozent avanciert. Zwar liegt das Wachstum im unteren Drittel der Branche, doch die Cashflow-Rendite zählt zu den dritthöchsten im Sektor. Dies eröffnet dem Duty-Free-Spezialisten vielfältige Optionen: Schuldenabbau, Übernahmen, Aktienrückkäufe oder Dividendenerhöhungen - der finanzielle Spielraum ist beträchtlich.
Gesundheit
|Unternehmen
|Gewinn-wachstum
|ROE
|CF-Rendite
|Schulden
|KGV
|Straumann
|11.0%
|20.8%
|3.4%
|-0.2
|28
|AstraZeneca
|10.4%
|28.3%
|3.7%
|0.8
|20
|AbbVie
|19.7%
|760.1%
|6.6%
|1.5
|15
Gewinnwachstum pro Jahr (drei bis fünf Jahre), ROE = Eigenkapitalrendite, CF-Rendite = Cashflow-Rendite, Schulden = Nettoschulden im Verhältnis zum Ebitda, KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026; Quelle: LSEG
Die Aktien des Basler Dentalimplantateherstellers Straumann notieren auf einem Sechs-Jahres-Tief, rund 60 Prozent unter dem Allzeithoch von 2021. Unter den Qualitätsaktien im Gesundheitssektor weist der Dentalimplantate-Hersteller das viertniedrigste Wachstum auf.
Mit einer relativ hohen Bewertung und einer geringen Eigenkapitalrendite gehört Straumann somit zu den schwächeren Vertretern dieser Kategorie. Auch die Analystinnen und Analysten sind zurückhaltend: Zwar empfehlen acht von vierzehn die Aktie zum Kauf, doch das durchschnittliche Kursziel liegt nur 4,8 Prozent über dem aktuellen Niveau - trotz eines Kursrückgangs von über 11 Prozent seit Jahresbeginn.
Grundstoffe
|Unternehmen
|Gewinn-wachstum
|ROE
|CF-Rendite
|Schulden
|KGV
|Endeavour Mining
|105.0%
|44.2%
|13.6%
|-0.4
|9
|Newmont
|58.5%
|26.3%
|7.6%
|-0.4
|12
Gewinnwachstum pro Jahr (drei bis fünf Jahre), ROE = Eigenkapitalrendite, CF-Rendite = Cashflow-Rendite, Schulden = Nettoschulden im Verhältnis zum Ebitda, KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026; Quelle: LSEG
Inmitten globaler wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten hat sich Gold als einer der klaren Gewinner erwiesen. Seit Januar 2024 legt das Edelmetall in Franken über 110 Prozent auf 3700 Franken je Unze zu. Davon profitieren insbesondere die Goldprozenten.
Endeavour Mining, der grösste Goldproduzent Westafrikas (kotiert in Kanada und London), und Newmont, ein global tätiger Bergbaukonzern mit Fokus auf Gold, zählen zu den attraktivsten Qualitätswerten in diesem Sektor. Die Aktien von Newmont sind seit Januar 2024 um fast 300 Prozent gestiegen. Langfristige Prognosen bescheinigen beiden Unternehmen weiterhin starkes Wachstum - wobei die Weiterentwicklung des Goldpreises entscheidend sein wird. Dennoch bieten die extrem niedrigen Bewertungen, die hohen Eigenkapital- und Cashflow-Renditen sowie die schuldenfreie Bilanz ein überzeugendes Gesamtpaket für einen Qualitätswert.
Für Anlegerinnen und Anleger, die ein breiter gestreutes Engagement bevorzugen, stehen ETF-Lösungen beispielsweise von iShares unter dem Ticker «AQLT» oder das von Xtrackers unter dem Ticker «XDEQ» zur Verfügung. Daneben existieren viele spezifischere ETFs, die sich entweder auf US-amerikanische oder europäische Werte oder auf Schwellenländer und Industrienationen konzentrieren.