Der Telekommunikationskonzern Swisscom (+13 Prozent) steht neben Zyklikern wie Geberit (+16 Prozent) oder Sika (+14 Prozent) in der Anlegergunst, was sicherlich auch hier an der trotz Kursanstieg hohen Dividendenrendite von 3,8 Prozent liegen dürfte. Doch langfristig ist fraglich, ob die defensive Aktie weiter in die Höhe gehen wird, da der als Bondersatz geltende Titel in der Kurshistorie jeweils zu einem Durchschnittswert zurückkehrte.