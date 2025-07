Die Schweizer Börse, gemessen am Swiss Performance Index (SPI), liegt nach einem turbulenten ersten Halbjahr auf Jahressicht mit über 6 Prozent im Plus. Das sind rund 4 Prozent unter dem Allzeithoch vom März. Seit Mai fehlt dem Börsenbarometer die Kraft für grössere Kursveränderungen - der SPI bewegt sich in einer Bandbreite von etwa 3 Prozent.