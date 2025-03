Das bekannte Börsensprichwort «Politische Börsen haben kurze Beine» könnte mit Trump im Weissen Haus der Vergangenheit angehören, hiess es dazu am Markt. In den USA sei der lang ersehnte Rutsch der Kerninflation nun endlich Realität, aber aus den falschen Gründen, so ein Analyst. «Die Inflation könnte sinken, weil die Rezessionsgefahr steigt. Dabei hatte die US-Notenbank genau das verhindern wollen.» Angesichts dieser Gemengelage könnte die Schweiz mittelfristig von der Dominanz der defensiven Unternehmen an der hiesigen Börse und dem Franken als sicherer Hafen profitieren, sagte ein Händler.