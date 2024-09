Damit hält die Verlustserie schon den dritten Tag in Folge an. Den ganzen Tag hindurch stand der SMI im Minus, wobei die Verluste bis zur Publikation der US-Arbeitsmarktdaten am frühen Nachmittag stetig grösser wurden. Nachdem die ADP-Zahlen schlechter als erwartet ausgefallen sind, die US-Wirtschaft also weniger Stellen geschaffen hat als erwartet, sackte er noch einmal deutlich ab. Eine darauffolgende Erholung nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten war nicht nachhaltig und in der Schlussauktion ging es noch einmal deutlich bergab.