Nach dem Zwischenhoch der beiden Vortage herrscht am Schweizer Aktienmarkt wieder garstiges Wetter: Im Strudel der US-Börsen hat der Leitindex SMI am Donnerstag die Talfahrt wieder aufgenommen. Aus Angst vor Inflation und Rezession ergriffen die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks die Flucht aus den Aktien. Befeuert wurde die Angst durch die galoppierende Teuerung in Deutschland, die im September auf eine Rate von 10,0 Prozent hochschoss. Damit habe die Inflationsrate eine Schallmauer durchbrochen, kommentierte ein Ökonom. Zum ersten Mal seit 70 Jahren sei die Inflationsrate wieder zweistellig. In der alten Bundesrepublik wurden Raten von 10 Prozent und mehr zuletzt 1951 gemessen.

29.09.2022 18:15