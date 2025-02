Gedämpft wurde die Stimmung an den Aktienmärkten allerdings erneut von der Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Diese Sorgen belasten zunehmend auch die US-Konsumenten: Die am Dienstag vorgelegten Daten zur Konsumentenstimmung zeigten den schärfsten monatlichen Rückgang seit August 2021. Für zusätzliche Nervosität sorgte am Dienstag zudem die Angst an der Wall Street vor enttäuschenden Ergebnissen des «KI-Highflyers» Nvidia.