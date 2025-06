Überraschend schwach fiel der ADP-Arbeitsmarktbericht aus. In der US-Privatwirtschaft wurden im Mai deutlich weniger Jobs als in den Monaten davor geschaffen. Die Daten seien angesichts der im Zuge der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gestiegenen Risiken allerdings einigermassen robust ausgefallen, meinte ein Beobachter. Am Freitag steht der wichtigere Arbeitsmarktbericht der Regierung auf der Agenda. Am Berichtstag fielen auch Stimmungsdaten unter den Erwartungen aus. Damit erhöhe sich der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen bald zu senken, hiess es.