Nach einem deutlich festeren Start ging dem Leitindex SMI die Luft zwar etwas aus und er fiel auch kurzzeitig knapp ins Minus, doch zum Schluss schaffte er es doch wieder in den grünen Bereich. Damit hat er an 14 der 16 Handelstage in diesem Jahr zugelegt und notiert bereits knapp 6 Prozent höher als Ende 2024.