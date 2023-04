Und was prognostizieren Sie?

Bisher waren wir zuversichtlich. Die modernen Volkswirtschaften sind von Natur aus resistent gegenüber Rezessionen. Viele Schwächen wie derzeit in der Industrie werden durch andere Bereiche, wie derzeit durch den Dienstleistungssektor, wieder aufgewogen. Kommt aber eine Finanzkrise oder ein Schock von aussen, dann kann ein wirklicher Einbruch passieren. Die aktuelle Situation ähnelt der Savings-and-Loan-Krise, einer US-Bankenkrise in den 1980er Jahren. Diese traf die kleineren Banken in den USA in der Breite und zog sich auch länger hin als die grosse Finanzkrise. Aber eben: es war eine regionale, US-basierte Krise und sie steckte das globale System nicht an. Trotzdem betrachten wir die Situation mit einer gewissen Besorgnis, da die US-Notenbank Fed den Bogen wohl wieder überspannt, was eine Kettenreaktion auslösen könnte.