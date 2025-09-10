Die Auswirkungen sind enorm: Die Renditedifferenz von 2 Prozent (also die Verzinsung des Vorsorgevermögens im Jahr 2000 im Vergleich zu 2025) führt über eine Dauer von 30 Jahren zu einem rund 30 Prozent tieferen Kapital bei der Pensionierung. Rechnet ein Arbeitnehmer heute mit einem Vorsorgevermögen von etwa 500’000 Franken, waren es vor 25 Jahren bei gleich hohen Beiträgen über 700’000 Franken. Je höher das Zinsniveau, desto grösser der Effekt des Zinsunterschieds.