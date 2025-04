Stark unter Druck standen Logitech (-16,5 Prozent). Der Hersteller von Computer und Gaming-Zubehör sei voll in den Zollhammer gelaufen, hiess es am Markt. Rund zwei Fünftel seiner Produkte stellt das Unternehmen in China her. Zudem unterhält es noch weitere Produktionsstätten in Taiwan, Malaysia und Vietnam.