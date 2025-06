Gerade der Anstieg des Kosten-/Ertrags-Verhältnisses von unter 64 Prozent im Jahr 2025 auf unter 67 Prozent im Jahr 2028 ist nicht ideal, so die Analysten der Londoner Investmentbank. Im laufenden Jahr dürfte das Verhältnis gar auf 71 Prozent steigen. Der Anstieg ist den Sonderkosten bei der Umstellung der Schweizer IT geschuldet. Venditti von Vontobel beziffert den Investitionsbetrag auf 200 bis 300 Millionen Franken, welcher in den nächsten Jahren das Kosten-/Ertrags-Verhältnis um geschätzte 6 Prozent nach oben drückt.