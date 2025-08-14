Die US-Notenbank Fed könnte den Börsen im zweiten Halbjahr generell weiter Schub verleihen, sofern die drei eingepreisten Leitzinssenkungen Tatsache werden. Allerdings könnte dies zu einem nochmals schwächeren Dollar führen, was wiederum die Gewinne der Schweizer Firmen zusätzlich eingrenzt. Positiv könnten sich auf der anderen Seite die bescheidenen Erwartungen an den Schweizer Aktienmarkt auswirken. Viele negative Nachrichten sind derzeit eingepreist. Das könnte im zweiten Halbjahr zu der einen oder anderen Überraschung führen. Gerade ein etwas schwächerer Franken wäre eine willkommene Hilfe, um den Schweizer Valoren bis Jahresende zu weiteren Kursgewinnen zu verhelfen.