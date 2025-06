In der Lokalwährung Dollar gerechnet hat sich diese These nur bedingt bewahrheitet, denn alle wichtigen US-Börsenindizes von Dow Jones Industrial Average, S&P 500 Index oder Nasdaq 100 notieren nahe oder auf Rekordhoch. In Europa feierten jüngst der deutsche Aktienindex (Dax) und der englische FTSE 100 Index neue Allzeithochs. Die Schweizer Börse siecht dagegen wegen des starken Frankens vor sich hin.