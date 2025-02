In der Schweiz steht am Montag die ausserordentliche Generalversammlung von Swiss Steel zur Dekotierung der Aktien an. Am Dienstag werden Oerlikon, Siegfried, Also, Basilea und Temenos die Ganzjahresergebnisse vorlegen. Am Mittwoch stehen mit EFG, Straumann und Glencore weitere Resultate aus der zweiten Reihe an. Am Donnerstag und Freitag beenden die drei Blue-Chips-Unternehmen Zurich Insurance, BKB und Sika mit der Publikation der Gesamtjahresergebnisse 2024 eine intensive Woche.