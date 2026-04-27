Kenngrössen beachten

Das Beispiel Nestlé zeigt eindrücklich, welchen Einfluss der freie Cashflow und der Verschuldungsgrad auf die Ausschüttungspolitik haben. Stagniert der Cashflow, kann keine oder nur eine begrenzte Dividendenerhöhung realisiert werden. Eine steigende Verschuldung ist ebenfalls Gift. Die langfristigen Schulden stiegen bei Nestlé zwischen 2016 und 2025 auf 45 von 11 Milliarden Franken, wie Daten von Bloomberg zeigen. In so einem Fall ist es dann irgendwann schwierig bis unmöglich, die Dividenden weiter massgeblich zu erhöhen.