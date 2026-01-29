Auch die Techbranche mit Ascom (+41 Prozent), VAT (+32 Prozent), Comet (+31 Prozent) und Inficon (+24 Prozent) reiht sich zu den Gewinnern ein. Der starke Jahresauftakt ist auf die anhaltenden Hoffnungen im Bereich KI zurückzuführen. Verstärkt wird der Trend derzeit von institutionellen Investoren. Erste Zahlen von Branchengrössen weltweit hatten den Optimismus zusätzlich beflügelt. Der Wind kann sich in dieser Branche jedoch ziemlich schnell drehen. An den letzten drei Handelstagen legen unter anderem mit Microsoft, Oracle, Apple, Amazon, Meta und Alphabet sechs Börsengiganten ihre Zahlen zum Schlussquartal 2025 vor. Sollten diese nicht so positiv ausfallen wie erwartet, sind starke Abfälle nicht unwahrscheinlich.