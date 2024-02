Und selbst Nestlé ist im historischen Vergleich nun wieder günstiger bewertet. «Insgesamt glauben wir weiterhin, dass sich die Fokussierung der Produktportfolios auf die wachstumsstarke Kategorien PetCare, Kaffee, Nahrungsergänzung oder Premium-Produkte wie Wasser auszahlen wird. Die Bewertung ist im Vergleich zum Gesamtmarkt in den letzten Monaten mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,8 deutlich zurückgekommen», schreibt die Helvetische Bank in einem Kommentar am Freitag. Die Aktien von Nestlé gehören grundsätzlich in jedes diversifizierte Aktienportefeuille und bleiben daher auch weiterhin eine Kernanlage im Swiss Equity Investment Portfolio der Helvetischen Bank.