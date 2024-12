In der Schweiz waren die Anteile von Lonza Favorit im SMI mit plus 2,4 Prozent. In einer Branchenstudie stufte die Investmentbank Stifel die Aktie des Pharmazulieferers auf «Buy» hoch. Der Kapitalmarkttag habe ihn inzwischen positiver gestimmt, was die Unternehmensziele betreffe, schrieb Analyst Dylan Van Haaften. Umgekehrt sackten die Aktien von Logitech in Zürich um 2,5 Prozent wegen einer gestrichenen Kaufempfehlung der Bank of America .