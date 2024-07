Der Leitindex Dax behauptete am Mittwoch zum Handelsende einen Kursanstieg von 0,53 Prozent auf 18.508,65 Punkte. Damit knüpfte er an die freundliche Vortagsentwicklung nach einem schwachen Wochenauftakt an. Für den Juli verbuchte er damit ein Plus von 1,5 Prozent - seit Jahresbeginn steht ein Gewinn von 10,5 Prozent zu Buche. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte am Mittwoch letztlich um 0,26 Prozent auf 25.373,12 Punkte zu.