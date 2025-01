Vorläufige Jahreszahlen von Nemetschek kamen am Markt gut an, der Bausoftware-Anbieter übertraf die Prognose. Die Aktien setzten sich daraufhin mit einem Plus von 10,4 Prozent an die MDax-Spitze. Aussagen zum Geschäftsvolumen im vergangenen Jahr schoben ausserdem die Papiere des Betreibers von Finanzplattformen Hypoport um 7,4 Prozent an.