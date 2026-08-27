Die überzeugend ausgefallenen Zahlen des Chip-Giganten Nvidia stützen zwar das Sentiment für den Tech-Sektor, nach dem starken Lauf des SMI über die vergangenen sieben Tage kommt es aber zu Gewinnmitnahmen. Belastet wird der Leitindex dabei insbesondere von den defensiven Schwergewichten. Die Nvidia-Zahlen wurden indes positiv kommentiert und haben zumindest für den Moment die Ängste vor einem Abflauen des KI-Booms in den Hintergrund gerückt. Egal wie hoch auch die Flüsterschätzungen gewesen sein mögen, Nvidia habe alle Erwartungen übertroffen, heisst es dazu etwa in einem Kommentar von Swissquote.