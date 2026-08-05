⁠Infineon kann mit seinen vorgelegten Zahlen bei den Anlegern ⁠nicht punkten. Die Aktien tauchen im Frankfurter Frühhandel zeitweise um mehr ‌als drei Prozent ab und liegen ‌aktuell rund ein halbes ​Prozent im Minus. Der Chipkonzern habe für das dritte Quartal ein durchwachsenes Ergebnis mit einer leicht enttäuschenden Rentabilität vorgelegt, sagte ein Händler. «Auch die Prognose für das vierte Quartal ‌2025/26 fällt hinsichtlich der Margen eher schwach aus.»