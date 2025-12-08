In Japan drückten schwache Konjunkturdaten auf die Stimmung. Die Wirtschaft des Landes ist im dritten Quartal stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank auf das Jahr hochgerechnet um 2,3 Prozent, nach einer ersten Schätzung von 1,8 Prozent. Grund dafür waren vor allem schwächere Investitionsausgaben der Unternehmen. Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass dies die japanische Zentralbank Bank of Japan (BOJ) nicht von einer Zinserhöhung auf ihrer Sitzung am 18. und 19. Dezember abhalten wird. «Die Ergebnisse dürften die Gesamteinschätzung der Wirtschaft nicht wesentlich verändern», sagte der Ökonom Uichiro Nozaki von Nomura Securities.