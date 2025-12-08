Der Bieterkampf um Warner Bros Discovery setzt Netflix zu. Die Aktien des Streaming-Pioniers geben mehr als vier Prozent nach, nachdem Paramount Skydance ein feindliches Übernahmeangebot für Warner Bros abgegeben hat, das den Konzern mit 108,4 Milliarden Dollar bewertet. Damit würde Paramount Netflix ausstechen. Nach einem wochenlangen Bieterkrieg mit Paramount und Comcast war vergangene Woche zunächst Netflix mit einem 72 Milliarden Dollar schweren Angebot für die Fernseh- und Filmstudios sowie die Streaming-Aktivitäten von Warner Bros als Sieger hervorgegangen. Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, sich in die Prüfung der geplanten Fusion von Netflix und Warner Brothers einschalten zu wollen. Damit schürte er die Befürchtung, dass die Übernahme einer strengen Prüfung unterzogen werden könnte.