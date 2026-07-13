Am Montag blicken Anleger weiter auf die Entwicklungen in der Geopolitik. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran ist erneut ‌eskaliert. Beide Seiten griffen sich am Wochenende mit Raketen und Drohnen an. Zuvor hatte der Iran die erneute Schliessung der strategisch wichtigen ​Strasse von Hormus angekündigt. Zudem wurde eine Reihe ​von Handelsschiffen angegriffen. US-Präsident Donald Trump ​betonte am Sonntag in einem NBC-Interview dennoch, dass die Strasse von Hormus für ‌den kommerziellen Schiffsverkehr geöffnet sei.