Abseits der Technologiewerte stützten jedoch positive Konjunkturdaten den japanischen Markt, nachdem der Nikkei am Mittwoch noch ein Rekordhoch von 68.402,13 Punkten erreicht hatte. Die Reallöhne stiegen im April um 1,9 Prozent. «Das Lohnwachstum führt zu mehr Konsum, was wiederum zu einer besseren Unternehmensleistung führt», sagte ‌Wataru Akiyama, Aktienstratege bei Nomura Securities. Zu den Gewinnern in Tokio zählten Japan Steel Works mit einem Plus von 8,9 Prozent, Trend Micro mit sieben Prozent und T&D Holdings mit sechs Prozent. In China kritisierte der Rat zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT) die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen ​Zölle von zehn oder 12,5 Prozent auf Importe aus 60 Ländern.