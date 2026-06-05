Die Ölpreise sind am Freitag leicht gefallen. Die Notierung für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im August ging um mehr als ein halbes Prozent auf 94,33 US-Dollar zurück. Am Vortag hatten die Preise mit der Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon noch stärker unter Verkaufsdruck gestanden. Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten der bestimmende Faktor. «Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind zäh und diplomatische Fortschritte sind kaum zu erkennen», beschreiben Analysten der Dekabank die Lage. Ihrer Einschätzung nach tendieren die Märkte weiterhin dazu, auf positive Nachrichten stärker zu reagieren, als sich von den regelmässig darauf folgenden Dementis entmutigen zu lassen.