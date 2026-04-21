Es ist weiterhin offen, ob und wann es eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran geben wird. Eine von den US-Streitkräften beibehaltene Blockade für iranische Schiffe wurde von iranischer Seite als Hindernis bezeichnet. Trump machte in diesem Punkt klar, an der Sperrung festhalten zu wollen, bis es eine Einigung gibt. Er bezeichnete eine Verlängerung der Waffenruhe ohne einen Deal als «sehr unwahrscheinlich.»