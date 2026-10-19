In Japan drückten schwache Vorgaben der Wall Street und Zinssorgen ‌die Kurse von Technologieunternehmen. Notenbankchef Kazuo Ueda signalisierte, dass die Kerninflation nahe dem Zielwert von zwei ‌Prozent liege und die starke KI-Nachfrage den Preisdruck erhöhe. «Während chipbezogene Aktien ​den Index nach unten ziehen, dürften Käufe von Substanz- und defensiven Werten den Markt stützen», erklärte Analyst Yuta Okamoto von Tokai Tokyo. Zu den grössten Verlierern zählten Taiyo Yuden mit einem Minus von 7,42 Prozent sowie Sumitomo Electric und Sumco, die knapp sechs Prozent abgaben. Gefragt waren dagegen Toho mit einem Plus von 3,64 Prozent, Baycurrent und Aeon.