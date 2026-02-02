In Japan stützten zunächst ‌positive Konjunkturdaten und politische Hoffnungen den Markt. Umfragen deuteten auf ‌einen klaren Sieg der Liberaldemokratischen Partei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei den Wahlen in der kommenden Woche hin, was den Weg für weitere Konjunkturprogramme ebnen könnte. Zudem wuchs die Industrieproduktion so stark wie seit etwa dreieinhalb Jahren nicht mehr. «Die Industrie des Landes hat sich zu Beginn des Jahres 2026 wieder auf Wachstumskurs begeben», sagte Annabel Fiddes von S&P Global. Dennoch konnte ⁠der Nikkei die Gewinne nicht halten. Zu den Gewinnern zählten die Kaufhausbetreiber Isetan Mitsukoshi und Takashimaya mit einem Plus von jeweils fünf Prozent. Dagegen brachen die Aktien des Halbleiterausrüsters Lasertec um zehn Prozent ein.